COD nel 2021? Aspettando Cold War, spuntano i primi rumor: parla noto insider

Manca ancora qualche settimana alla pubblicazione di Call of Duty: Black Ops Cold War, ma la community videoludica sembra già pronta a rivolgere il pensiero a quello che sarà il futuro della saga di Activision.

A offrire lo spunto per il diffondersi di prime speculazioni è un insider particolarmente noto tra gli appassionati del brand di Call of Duty. Si tratta infatti dell'utente noto in rete come Tom Henderson, il quale ha nel tempo diffuso anticipazioni poi rivelatesi corrette. Nel corso degli anni, queste ultime hanno coinvolto tanto l'imminente Call of Duty: Black Ops Cold War, ambientato durante gli anni della Guerra Fredda, quanto il precedente Call of Duty: Modern Warfare.

Come potete verificare direttamente in calce a questa news, l'utente ha condiviso con la community un primo rumor legato all'ipotetico Call of Duty in arrivo nel corso del 2021. Secondo quanto riferito dal'insider, il prossimo capitolo della serie Activision dovrebbe afferire alla saga di COD: Modern Warfare. In merito all'ambientazione, riferisce Tom Henderson, il team di sviluppo dovrebbe aver optato per la contemporaneità: secondo l'utente, tra le possibilità più accreditate vi è l'arrivo di un Call of Duty Modern Warfare 2.



Al momento, Activision non ha offerto alcuna conferma in merito ad un Call of Duty previsto per il 2021. Di recente, è stato reso noto che l'integrazione tra COD Cold War e COD Warzone avverrà in un secondo momento.