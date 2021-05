COD 2021 avrà una modalità Zombies curata da Treyarch?

In attesa che Activision annunci ufficialmente il nuovo Call of Duty 2021, continuano ad emergere rumor riguardanti i contenuti inclusi nel titolo e, stando alle ultime voci di corridoio, il prossimo capitolo della serie di sparatutto potrebbe proporre una modalità Zombies.

A riportarlo è un insider su Twitter, il quale ha risposto ad un fan particolarmente desideroso di ritrovare una modalità simile nella prossima iterazione della serie oppure di poter ricevere un secondo anno di supporto alla modalità inclusa in Black Ops Cold War. La risposta dell'insider è stata netta: Call of Duty 2021 è in sviluppo presso Sledgehammer Games ma della sua modalità Zombies se ne sta occupando Treyarch, l'unica software house che è solita proporre questa particolare modalità nei suoi capitoli.

Ovviamente si tratta di una notizia non ufficiale, ma sappiamo con certezza dall'ultimo incontro con gli azionisti dell'azienda che il nuovo capitolo includerà non solo una campagna e una modalità multiplayer competitiva ma anche una modalità cooperativa. Che Activision abbia deciso di abbandonare l'idea della Sopravvivenza e di cavalcare il successo della modalità Zombies di Black Ops Cold War anche con COD 2021?

In attesa di poterlo scoprire, vi ricordiamo che questa settimana arriverà l'aggiornamento di metà Stagione 3 per COD Black Ops Cold War e Warzone.