COD 2021 è stato confermato, non si esclude un legame con COD Mobile

Grazie agli ultimi report finanziari di Activision è stato possibile scoprire qualche informazione extra sul prossimo capitolo di Call of Duty, il cui annuncio dovrebbe essere imminente.

Quello che viene definito "Call of Duty 2021" e che secondo i rumor potrebbe chiamarsi Slipstream (come la Beta apparsa nel database di PlayStation) è in sviluppo presso Sledgehammer Games e, stando alle parole di Activision, sarà un gioco 'robusto' sin dal lancio. È probabile che questa dichiarazione abbia lo scopo di mettere a tacere tutte le voci di corridoio secondo le quali lo sviluppo del titolo non starebbe procedendo nel migliore dei modi e che ci sarebbe il rischio di avere dei contenuti mancanti al day one. L'azienda ha inoltre confermato come il team di sviluppo non è mai stato tanto grande e forte, probabilmente grazie all'arrivo di nuova forza lavoro e di grossi investimenti.

Da non sottovalutare è poi la dichiarazione di Activision secondo la quale vi sarebbe un'opportunità di connettere il prossimo capitolo della serie di sparatutto al popolare Call of Duty Mobile, che su Android e iOS continua a generare introiti da record. Non è da escludere quindi che in futuro possa esserci una sorta di collegamento tra i due prodotti che possa andare oltre le semplici ricompense.

Sapevate che l'annuncio di COD 2021 potrebbe avvenire in un evento di Warzone?