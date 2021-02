COD 2021, Overwatch 2 e Diablo 4: Activision parla delle finestre di lancio

All'interno del suo ultimio report finanziario, Activision-Blizzard ha svelato le finestre di lancio di alcuni tra i titoli di punta che la compagnia ha intenzione di lanciare nei prossimi mesi.

Sembra proprio che la cadenza annuale della serie di Call of Duty non verrà abbandonata dal publisher: il nuovo capitolo, come da facile previsione, sarà pubblicato come al solito a ridosso del periodo natalizio, a fine 2021. La notizia va dunque a confermare i rumor dei mesi scorsi, che precisavano persino il 12 novembre come data di lancio del prossimo episodio. Stando alle indiscrezioni, sarà Sledgehammer a sviluppare lo sparatutto, che potrebbe risultare essere un seguito di Advanced Warfare o WWII. Si vocifera inoltre che Infinity Ward, svincolatasi dal supporto di Warzone ora affidato a Treyarch e Raven Software, sia già al lavoro per sviluppare il prossimo capitolo che presumibilmente arriverà a fine 2022 (seguito di Modern Warfare?).

Call of Duty continua a macinare numeri da record e a crescere esponenzialmente dopo le pubblicazioni degli ultimi due capitoli premium, ovvero Modern Warfare e Cold War, nonché del Battle Royale free-to-play COD Warzone e COD Mobile.

All'interno dello stesso report, emergono nuove informazioni circa Overwatch 2 e Diablo 4, entrambi titoli sviluppati da Blizzard molto attesi da parte dei fan. Sfortunatamente, nessuno dei due titoli risulta essere previsto per quest'anno, con Daniel Ahmad che suggerisce la pubblicazione di Overwatch 2 fissata al 2022.