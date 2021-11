COD 2023 sarà un nuovo Black Ops con scenario simile a Battlefield 2042?

Neanche il tempo di godersi l'uscita di Call of Duty Vanguard (a tal proposito potete leggere la nostra recensione con voto di COD Vanguard) che già si parla del futuro del franchise bellico firmato Activision, con addirittura i possibili piani per il capitolo del 2023.

Già negli scorsi mesi si è ipotizzato che COD 2023 sarebbe Black Ops 5 con ambientazione semifuturistica, adesso si scatenano nuove voci sul prossimo episodio apparentemente in sviluppo presso gli studi di Treyarch. L'insider RalphsValve ha infatti condiviso sul proprio profilo Twitter un'immagine raffigurante uno dei titoli legati a Black Ops (il terzo, per la precisione), commentando semplicemente con un "2023" volto a confermare il ritorno della serie tra due anni. Non solo, il leaker scende ulteriormente nei dettagli confermando quanto già riferito in precedenza da un altro noto insider, Tom Henderson, in merito al futuro di COD: non solo nel 2023 vedremo un altro Black Ops, ma quest'ultimo sarà ambientato in uno scenario semi-futuristico simile a quanto pensato da Electronic Arts per Battlefield 2042.

Chiaramente quanto riferito va preso con le pinze, tuttavia si tratta del secondo rumor sulla questione che confermerebbe quanto sta bollendo nella pentola di Treyarch. Il Call of Duty del 2022, invece, dovrebbe portare la firma di Infinity Ward e le prime voci danno per certo che si tratti di Modern Warfare 2, seguito del reboot uscito nel 2019.