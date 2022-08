Niente COD nel 2023? Call of Duty potrebbe abbandonare la cadenza annuale

Da mesi si vocifera del possibile abbandono del modello di pubblicazione annuale di Call of Duty, una decisione che sarebbe stata alimentata dal lancio debole di Vanguard, dall'affermazione dei servizi live service e dell'aumento esponenziale dei costi di sviluppo dei tripla A.

Jason Schreier, reporter di Bloomberg, è sempre stato il più convinto sostenitore di questa tesi. A supporto della sua convinzione ci sarebbero le testimonianze di diverse fonti anonime, alle quali pare dare molto credito. Activision, attualmente focalizzata sul lancio di Call of Duty Modern Warfare 2, non hai mai confermato né smentito questa voce in maniera chiara.

Nel suo ultimo report finanziario la compagnia infatti ha generato un bel po' di confusione anticipando l'arrivo di un nuovo "premium content" nel 2023. In molti hanno letto quest'affermazione come una conferma della pubblicazione di un nuovo gioco premium nel 2023 (o di uno spin-off come Call of Duty Zombies), ma Schreier si è dimostrato inamovibile e convinto delle proprie informazioni . Secondo il reporter il premium content rappresenterebbe in realtà un contenuto aggiuntivo per Call of Duty Modern Warfare 2, e non un nuovo episodio della serie. Activision, dunque, sarebbe intenzionata a mettere in pausa le nuove uscite premium di COD e a supportare il suddetto Modern Warfare 2 per ben due anni, invece di uno.

Sempre secondo Schreier, il prossimo capitolo premium di Call of Duty sarebbe attualmente in lavorazione presso gli studi di Treyarch e previsto per il 2024. Il reporter di Bloomberg, ricordiamo, si è dimostrato incredibilmente affidabile nel corso di questi anni, ma chiaramente la conferma ce la può dare solo Activision, dunque preferiamo rimaneere in attesa di comunicazioni ufficiali.

Call of Duty Modern Warfare 2, ricordiamo, è sviluppato da Infinity Ward ed è previsto per il 28 ottobre 2022 su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Entro fine anno sarà seguito da Call of Duty Warzone 2.0, battle royale free-to-play basato sul suo stesso (e nuovo) motore grafico