COD 2023 ispirato ad Advanced Warfare e con esoscheletri? Lo dice un dubbio rumor

Negli scorsi giorni Activision ha confermato che COD 2023 si farà e non sarà un'espansione di Modern Warfare 2: la compagnia ha dunque intenzione di pubblicare anche per quest'anno un nuovo gioco premium della serie, nonostante precedenti dichiarazioni e rumor lasciassero intendere che COD si sarebbe preso un anno di pausa.

Al momento non ci sono dettagli certi su ciò che il prossimo episodio offrirà, ma iniziano già a diffondersi voci di corridoio sulla natura del progetto. Alcune speculazioni sono partite recentemente dal forum di Reddit, con un utente che riporta come il prossimo titolo della serie si chiamerà Call of Duty 2050, sarà sviluppato da Sledgehammer Games e sarà impostato come un successore spirituale di Call of Duty Advanced Warfare.

Proprio in virtù di questa impostazione, il nuovo COD segnerà il ritorno degli esoscheletri tra le meccaniche di gioco, oltre ad avere una campagna (con una storia che ruota attorno ad una guerra tra umani ed androidi) dall'alto tasso di spettacolarità, multiplayer con tanto di focus anche sul 6 contro 6 tra le varie modalità di gioco, e l'integrazione con COD Warzone 2 attraverso anche una nuova mappa di gioco. Sarà inoltre possibile personalizzare interamente il proprio soldato attraverso varie opzioni.

Quanto emerso su Reddit tuttavia appare estremamente dubbio: non solo l'utente autore del post sembra non avere altri precedenti sulla famosa piattaforma, e non cita alcun tipo di fonte da dove avrebbe preso le sue informazioni, ma quanto afferma va in totale controtendenza con i rumor su COD 2023 diffusi da Tom Henderson, con il noto insider che ha parlato di espliciti collegamenti alla serie di Modern Warfare per il gioco in uscita quest'anno.

Con grossa probabilità, dunque, si tratta di un rumor privo di fondamento, sebbene chiaramente bisogna sempre aspettare conferme definitive di Activision. Vi piacerebbe in ogni caso giocare ad un successore spirituale di Advanced Warfare?