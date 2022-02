COD 2023 non si farà, nuovo F2P in arrivo? Activision commenta il report di Bloomberg

Activision ha commentato il report di Bloomberg, Jason Schreier ha infatti rivelato che non ci sarà nessun nuovo Call of Duty nel 2023, Call of Duty Modern Warfare 2 (in uscita a fine 2022) verrà supportato per almeno due anni, un cambio di rotta storico per la saga Activision.

Da quasi 20 anni la pubblicazione annuale di Call of Duty è quasi un rituale per Activision ma le cose stanno per cambiare, non sappiamo se a causa della tiepida accoglienza riservata a Call of Duty Vanguard (titolo che ha performato sotto le aspettative, pur essendo il gioco più venduto del 2021 negli Stati Uniti) o se per influenza di Microsoft, che ricordiamo dal 2023 entrerà effettivamente in possesso di Activision, di tutti gli studi e le proprietà intellettuali del publisher, tra cui appunto Call of Duty.

Nessun gioco premium di COD è previsto per il 2023, al suo posto arriverà però un gioco free to play (non è chiaro se a tema Call of Duty oppure no) sviluppato in collaborazione con Treyarch, sempre stando al report di Schreier. Un portavoce di Activision ha commentato la vicenda:

"Abbiamo grandi piani per nuove esperienza premium e free to play di Call of Duty per quest'anno, l'anno prossimo e oltre. Condivideremo maggiori dettagli al momento giusto."

Un commento che in realtà non conferma e non smentisce le dichiarazioni di Jason Schreier, ma che si limita solamente a confermare l'arrivo di nuovi giochi a pagamento e free to play di Call of Duty nel 2022 e nel prossimo futuro.

Call of Duty Modern Warfare 2 uscirà questo autunno insieme a Call of Duty Warzone 2, mentre i piani per il 2023 non sono ancora del tutto chiari.