COD 2023: Treyarch e ambientazione semi-futuristica, sarà Black Ops 5? Il rumor

Call of Duty Vanguard non è ancora stato pubblicato, ed ecco che già cominciano a circolare in rete i rumor non solo sul presunto COD Modern Warfare 2 previsto per il prossimo anno, ma anche sull'episodio che arriverà fra ben due anni.

A diffondere le indiscrezioni sul futuro della serie di Activision ci ha pensato il solito Tom Henderson, che nel corso degli anni si è rivelato una delle fonti più attendibili per quanto riguarda i franchise di Call of Duty e Battlefield. Secondo quanto riportato dal leaker, il publisher statunitense ha già affidato alle mani di Treyarch il capitolo del 2023, che a quanto pare sarà ambientato in un contesto semi-futuristico. La fonte assicura che non ci sarà un ritorno ai jet pack che hanno dominato le scene in titoli come COD Advanced Warfare e Infinite Warfare, tuttavia il contesto narrativo dovrebbe portare il giocatore in un futuro prossimo, popolato da armi e tecnologie belliche all'avanguardia.

Treyarch continua a supportare il comparto multiplayer online di Black Ops Cold War e a realizzare la modalità zombie di COD Vanguard, e non sappiamo con precisione a quale sotto-serie si dedicherà in futuro. Potrebbe trattarsi del quinto episodio di Black Ops, o forse è in previsione un filone narrativo completamente originale.

Naturalmente, ci sarà molto da attendere, e vi invitiamo a prendere la notizia con le dovute cautele, nonostante l'affidabilità di Henderson.