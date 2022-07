COD 2024, aspettando Modern Warfare 2: spuntano già delle immagini leak

Mentre il team di Sledgehammer Games lavora ad un nuovo COD, teoricamente in programma per il 2023, sembra che negli studi di Treyarch ci si stia invece già occupando del successivo capitolo della celebre serie shooter.

A suggerirlo, è in particolare un noto dataminer attivo su Twitter come Orange Man. Dopo aver avuto accesso alla Closed Alpha di Call of Duty: Warzone Mobile, quest'ultimo sarebbe infatti riuscito a recuperare alcuni contenuti relativi ai prossimi episodi della saga Activision. Addirittura, l'indagatore di codici avrebbe persino messo mano ai primi materiali legati al Call of Duty in programma per il 2024!

Nello specifico, Orange Man segnala due immagini legate ad altrettante mappe del comparto multiplayer dello shooter. Come potete verificare in calce, una di queste, identificata con il nome in codice "Stealth" sembra ritrarre una sorta di base militare statunitense interessata da una battaglia. La seconda, identificata come "Pillage", mostra invece degli interni coinvolti da uno scontro a fuoco. Al momento, dal dataminer non sono giunti ulteriori dettagli.



Ovviamente, stiamo parlando di avvistamenti non ufficiali, con Activision che al momento si sta concentrando sulla promozione del multigiocatore e della Campagna di Call of Duty: Modern Warfare 2. Nel frattempo, proseguono le pratiche volte alla conclusione del processo di acquisizione dell'azienda da parte di Microsoft.