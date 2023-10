COD, Activision fiduciosa: la serie migliorerà dopo l'acquisizione da parte di Microsoft

Ormai sembra fatta: Microsoft potrebbe annunciare l'acquisizione di Activision settimana prossima, allargando così il suo già ampio portfolio di IP con ulteriori grossi brand, Call of Duty in particolare. E proprio sulla celebre serie FPS c'è curiosità di capire quale potrebbe essere il suo futuro.

Sulla questione nel corso di un'intervista con Games Beat è intervenuto Rob Kostich, presidente di Activision Blizzard, sottolineando che se l'affare con Microsoft dovesse andare definitivamente in porto ci sarebbero conseguenze molto positive per COD. Kostich è infatti molto fiducioso sul fatto che l'ingresso nella scuderia Microsoft della sua compagnia potrebbe avere importanti benefici per la serie, portando ad un suo generale miglioramento grazie alle risorse messe a disposizione dal colosso di Redmond.

"Ottenere la tecnologia di Microsoft ed i loro strumenti di sviluppo potrebbe dare grandi benefici ai nostri team e creare esperienze di gioco ancora più grandi ed immersive per i nostri utenti", afferma Kostich, che prosegue: "Tutto alla fine è incentrato sul rendere realtà le visioni creative dei nostri team di sviluppo, all'interno di un ambiente fortemente competitivo". Il presidente di Activision Blizzard ribadisce inoltre che "come detto in precedenza, questo accordo fa il bene dell'industria e ci permetterà di portare più giochi ad un pubblico più ampio", sottolineando che l'acquisizione da parte di Microsoft è per la sua azienda "un'opportunità straordinaria".

Activision ha già nei piani nuovi COD final 2027: in caso di fusione confermata ufficialmente resterebbe solo da vedere quale impatto positivo ci sarà non solo su Call of Duty, ma anche su tutti gli altri brand.