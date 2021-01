Da COD ad Animal Crossing: ecco la Top 20 dei giochi più venduti in USA nel 2020

Dopo essersi dedicato alla classifica delle console più vendute in USA nel 2020, l'analista Mat Piscatella del gruppo NPD stila la Top 20 dei videogiochi più acquistati negli Stati Uniti nel corso dell'anno appena conclusosi.

In base alle informazioni condivise da Piscatella attingendo ai dati di vendita raccolti per il report annuale di NPD, la fotografia sullo stato dell'industria videoludica americana del 2020 mostra un chiaro vincitore, ossia Activision con gli ultimi episodi "maggiori" della saga sparatutto di Call of Duty.

Subito dietro la prima (e ampiamente pronosticabile) posizione di COD Black Ops Cold War troviamo infatti COD Modern Warfare: per il colosso californiano si tratta di un vero e proprio trionfo, considerando anche il richiamo esercitato negli appassionati di sparatutto dall'esperienza free-to-play di COD Warzone.

La terza piazza della classifica dei videogiochi più venduti in USA nel 2020 viene invece occupata da Animal Crossing New Horizons, grazie al successo di Nintendo Switch, alla sua ricchezza di contenuti e, plausibilmente, alla "possibilità di fuga" offerta ai giocatori in conseguenza delle retrizioni negli spostamnti per la pandemia da Coronavirus.

NPD: classifica USA dei videogiochi più venduti nel 2020

Call of Duty Black Ops Cold War Call of Duty Modern Warfare Animal Crossing New Horizons Madden 21 Assassin's Creed Valhalla The Last of Us Parte 2 Ghost of Tsushima Mario Kart 8 Deluxe Super Mario 3D All-Stars Final Fantasy VII Remake Marvel's Avengers Marvel's Spider-Man: Miles Morales NBA 2K21 Super Smash Bros Ultimate FIFA 21 Mortal Kombat 11 Dragon Ball Z Kakarot MLB The Show 20 Cyberpunk 2077 Tony Hawk Pro Skater 1+2

Nelle giornate che hanno preceduto la diffusione di questi dati da parte del gruppo NPD, Piscatella ha anticipato il trionfo di Call of Duty e riflettuto sulla possibilità che altre serie seguano il modello COD Warzone nel 2021, proprio in virtù del successo di questo approccio di sviluppo.