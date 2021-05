COD, aspettando il capitolo 2021: i director di Modern Warfare lasciano Infinity Ward

Mentre Activision conferma la promessa di un nuovo Call of Duty per l'autunno del 2021, l'universo della serie perde due personalità legate allo sviluppo di Call of Duty: Modern Warfare.

Taylor Kurosaki e Jacob Minkoff, rispettivamente Narrative Director e Design Director presso Infinity Ward, hanno infatti annunciato di aver preso la decisione di abbandonare gli uffici della software house. Per rendere nota la propria scelta, i due professionisti hanno pubblicato in contemporanea un comunicato congiunto, nel quale possiamo leggere quanto segue:

"Agli inizi di quest'anno abbiamo deciso di lasciare Infinity Ward per accogliere una rara ed entusiasmante nuova opportunità. È stato un onore essere parte dello studio per 7 anni, e siamo incredibilmente orgogliosi di ciò che abbiamo creato insieme con Modern Warfare e Infinity Warfare. Al team auguriamo soltanto il meglio".



Kurosaki e Minkoff non hanno per il momento potuto ancora svelare quella che sarà la loro prossima destinazione professionale, in merito alla quale hanno dichiarato soltanto di "non vedere l'ora di poter svelare ulteriori informazioni" in merito. In attesa di maggiori dettagli, ricordiamo che di recente non sono mancati rumor in merito al possibile annuncio di una Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered, la cui esistenza non è però mai stata confermata da Activision.