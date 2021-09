COD, aspettando Vanguard: le mappe più iconiche di Call of Duty diventano LEGO

Con l'ampliamento della durata dell'Open Beta di COD: Vanguard, c'è ancora qualche ora a disposizione per testare il comparto multiplayer del nuovo capitolo della serie Activision.

In attesa della pubblicazione della versione finale di Call of Duty: Vanguard, c'è però chi ha deciso di impiegare diversamente il proprio tempo. Stiamo parlando degli appassionati di Diamond Lobby, che hanno deciso di omaggiare la saga shooter con delle costruzioni a tema. Nello specifico, la community si è adoperata per trasformare alcune delle mappe più iconiche di COD in delle realizzazioni LEGO.

Utilizzando il software gratuito Bricklink Studio 2.0 Software e contando sul supporto del 3D Designer Evghenii Loctev, gli appassionati hanno dato vita a otto diverse creazioni, che potete visionare direttamente in calce a questa news. Di Seguito, vi riportiamo i dati relativi al numero di mattoncini utilizzati per ciascuna mappa e la spesa necessaria per riprodurla così come presentata da Diamond Lobby:

Crash : la mappa del primo COD: Modern Warfare conta 2.167 mattoncini, per una spesa di 1.340 dollari;

: la mappa del primo COD: Modern Warfare conta 2.167 mattoncini, per una spesa di 1.340 dollari; Castle : tratta da COD: World at War, conta 12.873 LEGO, per una spesa di 2.508 dollari;

: tratta da COD: World at War, conta 12.873 LEGO, per una spesa di 2.508 dollari; Terminal : direttamente da COD: Modern Warfare 2, quest'ultima richiede 19.043 mattoncini e ben 4.726 dollari;

: direttamente da COD: Modern Warfare 2, quest'ultima richiede 19.043 mattoncini e ben 4.726 dollari; Firing Range : presente in numerosi capitoli della serie shooter, la mappa conta 5.133 LEGO, per una spesa di 1.988 dollari;

: presente in numerosi capitoli della serie shooter, la mappa conta 5.133 LEGO, per una spesa di 1.988 dollari; Rust : tra le mappe più celebri della serie, ha richiesto l'impiego di 1.811 mattoncini e 1.810 dollari;

: tra le mappe più celebri della serie, ha richiesto l'impiego di 1.811 mattoncini e 1.810 dollari; Nuketown : pur apparentemente piccola, ha richiesto 5.953 mattoncini e 3.033 dollari;

: pur apparentemente piccola, ha richiesto 5.953 mattoncini e 3.033 dollari; Slums : più che celebre, la mappa è stata realizzata con 3.456 mattoncini e 1.591 dollari;

: più che celebre, la mappa è stata realizzata con 3.456 mattoncini e 1.591 dollari; Raid: tra le mappe più amate, quest'ultima conta 14.152 LEGO e 2.474 dollari;

Cosa ve ne pare di queste creazioni?