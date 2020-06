COD Black Ops Cold War: il nuovo Call of Duty in sviluppo presso Treyarch, per un report

Mentre l'universo di COD si è recentemente ampliato grazie alla pubblicazione del battle royale gratuito Call of Duty: Warzone, la community è già pronta a chiedersi quali saranno le caratteristiche del prossimo capitolo della serie principale.

Su questo fronte sono di recente emersi molti rumor, che vorrebbero in procinto di tornare sulla scena il brand di Call of Duty: Black Ops. In particolare, diversi elementi hanno spinto la community a concentrarsi su di un famigerato Call of Duty ambientato nel periodo della Guerra Fredda ed intitolato, di conseguenza, Call of Duty Black Ops Cold War.

Ora, un pro player della scena eSport di COD, noto come Chance, sembra offrire alcuni ulteriori indizi in questa direzione. Sulle pagine del noto forum Reddit, Quest'ultimo ha infatti riferito di aver incontrato il team di Treyarch, responsabile proprio di COD Black Ops, per discutere della filosofia che caratterizzerà l'approccio alla scena competitiva del capitolo di Call of Duty del 2020.



Contestualmente, come potete verificare in calce a questa news, un peculiare Tweet pubblicato da David Vonderhaar, responsabile della software house, ha ulteriormente incuriosito la community, che ora sospetta un possibile reveal del nuovo COD all'evento PS5. Per scoprire se le speculazioni si riveleranno corrette, non resta che attendere pazientemente la serata di giovedì 11 giugno.