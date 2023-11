COD Black Ops 2024: Activision pensa ad una grossa modifica per l'Early Access?

Nel corso delle ultime ore si sta parlando molto del prossimo capitolo di Call of Duty, che sembrerebbe essere un nuovo Black Ops. Oltre alle prime indiscrezioni sull'ambientazione che farà da sfondo al gioco, sono emerse anche alcune interessanti informazioni che potrebbero aver anticipato un nuovo sistema di Early Access.

Come ben saprete, Activision ha dato il via all'Accesso Anticipato con Call of Duty Modern Warfare 2, permettendo ai giocatori di avviare la campagna una settimana prima rispetto alla data d'uscita ufficiale. Tale iniziativa è stata riproposta con l'ultimo capito e sembra ritornerà anche nel 2024, ma in modo leggermente diverso.

Stando a quanto dichiarato dagli insider, sembrerebbe che l'azienda voglia arricchire l'Early Access con nuovi contenuti e aumentare la durata di tale periodo. Secondo le indiscrezioni, l'intenzione sarebbe quella di inserire nel periodo in questione anche la modalità Zombies, che sarà parte integrante del prossimo capitolo. In questo modo, i giocatori potranno terminare la campagna, dedicarsi a qualche match cooperativo e infine, dopo qualche giorno, cimentarsi nel multiplayer in occasione del lancio ufficiale.

In attesa di scoprire se sarà davvero così, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la classifica dei migliori e dei peggiori Call of Duty.