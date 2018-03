COD Black Ops 3: un biglietto da visita in regalo per celebrare l'annuncio di Black Ops 4

Tre giorni fahanno finalmente svelato Call of Duty Black Ops 4 , il nuovo capitolo annuale della saga FPS più popolare attualmente in circolazione.

Per festeggiare l'annuncio, gli sviluppatori hanno ben pensato di regalare a tutti i giocatori di Call of Duty: Black Ops 3 un biglietto da visita commemorativo. In bella mostra su di esso c'è il già famosissimo logo di Black Ops 4, che è stato oggetto di numerosi meme. Potete ammirarlo nell'immagine condivisa in calce: anche se non si nota, all'interno del gioco è animato.

Ottenerlo è molto semplice, non bisogna far altro che effettuare il log-in entro le ore 19:00 di domani lunedì 12 marzo. Lo riceverete automaticamente, dopodiché sarà per sempre vostro. L'iniziativa è disponibile solamente su PlayStation 4, Xbox One e PC, pertanto risultano escluse le console della passata generazione.

Nonostante siano passati oltre due anni dal lancio, pochi giorni fa Call of Duty Black Ops 3 ha ricevuto un aggiornamento a sorpresa completamente gratuito che ha introdotto la modalità Infected e la versione invernale della mappa Redwood, rinominata Redwood Snow per l'occasione. Per quanto riguarda Call of Duty Black Ops 4, vi ricordiamo che verrà mostrato per la prima volta il 17 maggio e che verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 12 ottobre.