COD Black Ops 4 accoglie l'Operazione Apocalisse Z: trailer esplosivo annuncia l'uscita!

Call of Duty: Black Ops 4 si prepara ad accogliere la nuovissima Operazione Apocalisse Z. A celebrarne l'imminente pubblicazione è un trailer interamente dedicato!

Come potete infatti verificare in apertura a questa news, il team di Treyarch ha condiviso con il pubblico un trailer di lancio davvero ricco, grazie al quale i videogiocatori possono iniziare ad entrare nel mood che caratterizzerà il nuovo contenuto. Con una durata di quasi tre minuti, il filmato introduce l'Operazione Apocalisse Z, di cui gli zombie saranno assoluti, e minacciosi, protagonisti. L'account Twitter ufficiale di Call of Duty Italia ci informa che tra le novità introdotte figurano il Repear giocabile nel MG, mappe aggiornate per Blackout, una "esperienza Zombie completamente nuova" e molto altro.



Ma non è tutto: il trailer ci informa infatti che la data di pubblicazione di Operazione Apocalisse Z è decisamente imminente. La minaccia zombie approderà infatti su Playstation 4 nientemeno che nel corso della giornata di domani, martedì 9 luglio. In futuro, il contenuto sarà reso disponibile anche sulle altre piattaforme di gioco. Per prepararvi al meglio, potete trovare il trailer pubblicato dal team di sviluppo direttamente in apertura alla news, in versione inglese, e nel cinguettio in calce, nella versione italiana.



Dopo la pubblicazione dell'Operazione Colpo Perfetto e dell'Operazione Ascesa di Spectre, COD Black Ops 4 è dunque pronto per un nuovo contenuto.