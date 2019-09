COD Black Ops 4 si aggiorna con Operation Dark Divide, l'ultimo "major update" del gioco

Gli autori di Treyarch confezionano un video per confermare il lancio dell'aggiornamento Operation Dark Divide di Call of Duty Black Ops 4. Stando al team di Santa Monica, l'operazione Dark Divide sarà l'ultimo "major update" previsto per lo sparatutto di Activision.

Per concludere nel migliore dei modi il programma di espansioni collegato al supporto post-lancio di Black Ops 4, i ragazzi di Treyarch hanno rimpolpato i contenuti quest'ultimo aggiornamento per introdurre il capitolo finale della "campagna" Zombie e due nuove mappe (Lair, ambientata su di un'isola vulcanica e Launch, rifacimento dell'omonimo scenario del primo Black Ops).

Sempre grazie ad Operation Dark Divide assistiamo all'aggiunta di perk inediti per le modalità multiplayer competitive "classiche" e, per quanto riguarda il modulo battle royale di Blackout, della modalità Heavy Metal Heroes. Le attività inedite a cui partecipare grazie a questo nuovo update ci porteranno a pilotare tutta una serie di veicoli come ATV, motociclette, ARAV e dei cattivissimi carri armati, dei mezzi dotati di corazzatura pesante in cui poter dilettarsi assieme a un amico sia come semplice guidatore che come "operatore" degli armamenti.

Operazione Dark Divide è perciò disponibile su PlayStation 4 e lo sarà prossimamente anche per gli acquirenti delle versioni PC e Xbox One del futuristico Call of Duty Black Ops 4.