COD Black Ops 4: annunciata una nuova mappa multiplayer e cinque mappe rimasterizzate

Durante il livestream multiplayer di Call of Duty Black Ops 4, Activision e Treyarch hanno annunciato una nuova mappa multiplayer completamente originale, intitolata Frequency e definita "una mappa caotica dalle dimensioni contenute."

Frequency sarà una delle mappe che la stampa e i giocatori potranno provare sullo showfloor dell'E3 la prossima settimana, in aggiunta è stato annunciato il ritorno di cinque mappe già notte: Jungle, Summit e Firing Range da Call of Duty Black Ops, Slums da Black Ops 2 e Nuk3Town da Black Ops 3. Nuk3Town non sarà disponibile però al lancio del gioco ma verrà pubblicata qualche settimana dopo come DLC gratuito per tutti.

Call of Duty Black Ops 4 sarà disponibile dal 12 ottobre 2018 su PC, PS4 e Xbox One, nessuna conferma al momento riguardo un possibile arrivo del gioco su Switch.