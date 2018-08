COD Black Ops 4: la beta della modalità Battle Royale Blackout comincerà il 10 settembre

Dopo tanta attesa, nella giornata di oggi Treyarch e Activision hanno finalmente annunciato la data d'inizio della beta dedicata a Blackout, la nuova modalità Battle Royale di Call of Duty Black Ops 4.

Fortunatamente, i giocatori che non vedono l'ora di provare al più presto la nuova modalità di Call of Duty Black Ops 4 non dovranno attendere a lungo: la beta di Blackout sarà disponibile a partire dal 10 settembre 2018 su Playstation 4, mentre arriverà sulle altre piattaforme in un secondo momento. Per ora né lo sviluppatore né il publisher hanno condiviso informazioni riguardo le versioni Xbox One e PC, restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti. Come suggerisce il breve teaser trailer pubblicato su Twitter, nel corso della beta sarà possibile giocare in solitaria, in coppia e in squadre da 4 utenti. Cosa vi aspettate dalla modalità Blackout?

La versione finale di Call of Duty Black Ops 4 sarà disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC a partire dal 12 ottobre 2018. Ricordiamo che pochi giorni fa sono state rivelate la modalità inedita Heist e la nuova mappa Hacienda. Per essere sempre aggiornati sul nuovo capitolo della serie firmata Treyarch, vi consigliamo di seguire la scheda del gioco.