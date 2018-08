COD Black Ops 4: la Beta si aggiornerà a settembre con Blackout, meglio non cancellarla

La Beta multiplayer di Call of Duty Black Ops 4 si è ufficialmente conclusa nelle ultime ore, ma a settembre si aggiornerà con la nuova modalità Blackout ispirata ai Battle Royale. Per questa ragione, Activision raccomanda agli utenti di non cancellare il file della Beta.

"Grazie per aver giocato alla Beta multiplayer di Call of Duty Black Ops 4! Vi raccomandiamo di non cancellare la Beta, il file verrà aggiornato a settembre per introdurre la modalità Blackout." possiamo leggere nel tweet di Activision Support riportato in calce alla notizia.

Se avete partecipato alla Beta multiplayer di Call of Duty Black Ops 4 su PlayStation 4, Xbox One e PC, dunque, a settembre avrete la possibilità di provare in anteprima anche Blackout, la nuova modalità ispirata ai Battle Royale che promette scontri su vasta scala, veicoli e numerose armi da ottenere sul campo di battaglia.

Dal momento che la modalità Blackout verrà introdotta nella Beta multiplayer tramite un semplice aggiornamento, è consigliabile non cancellarla in modo da non doverla riscaricare nuovamente per intero. Siete curiosi di provare con mano la modalità Blackout?

Ricordiamo che Call of Duty Black Ops 4 è previsto in uscita il prossimo 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC.