COD Black Ops 4 Blackout: Battle Royale gratis fino al 30 aprile

Da oggi la mappa Alcatraz di Call of Duty Black Ops 4 è disponibile per Blackout ma c'è di più perchè la modalità Battle Royale dello sparatutto Activision è gratis per tutto il mese di aprile.

Fino al 30 aprile sarà possibile scaricare e giocare con Call of Duty Black Ops 4 Blackout a costo zero, senza bisogno di possedere il gioco completo. Su PlayStation 4 e Xbox One il client sarà scaricabile da PlayStation Store e Xbox Store mentre su PC Blackout sarà scaricabile da Battle.net, nel caso delle versioni PS4 e Xbox One è necessario avere un abbonamento PlayStation Plus o Xbox LIVE Gold per poter giocare.

Blackout è la modalità Battle Royale di Call of Duty Black Ops 4 che tanto successo ha riscosso, in particolar modo nei giorni successivi al lancio del gioco, nelle ultime settimane i giocatori sembrano calati, complice l'arrivo di Apex Legends e di Firestorm, la modalità Battle Royale di Battlefield V che ha fatto il suo debutto lo scorso 25 marzo dopo una lunga serie di ritardi e rinvii.

Indubbiamente si tratta di una bella occasione per provare con mano Blackout per ben trenta giorni, se siete appassionati del genere, non fatevi scappare questa opportunità.