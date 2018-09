COD Black Ops 4 Blackout: Beta a confronto su PS4/Pro e Xbox One/X

Digital Foundry ha analizzato la Beta della nuova modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4, mettendo a confronto le versioni PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X. A livello di frame rate, il gioco si comporta meglio sulla console Sony.

Ispirandosi ai Battle Royale come PUBG, la modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4 propone una mappa molto grande e ricca di strutture, con l'introduzione di diverse tipologie di veicoli. Questo si traduce in un comparto tecnico ancora più complicato da gestire, specialmente con i modelli standard di PS4 e Xbox One.

Stando alle analisi di Digital Foundry, la Beta di Blackout per Xbox One gira alla risoluzione dinamica di 1600x900, con un frame rate che oscilla tra i 40 e i 60fps. Rispetto alla console premium si può notare una qualità inferiore delle ombre, e in generale una draw distance inferiore che rende meno nitidi gli elementi più distanti dello scenario. Su Xbox One X la Beta gira alla risoluzione dinamica di 3840x2160, con un frame rate leggermente migliore rispetto al modello standard, ma ancora oscillante tra 45 e 60fps.

A livello di fluidità le cose migliorano sulle console Sony, dove si riscontra un range compreso tra 55 e 60fps, con alcuni cali sporadici intorno ai 50 fotogrammi al secondo. Su PS4 la Beta gira alla risoluzione dinamica di 1920x1080, mentre su PS4 Pro alla risoluzione dinamica di 3840x2160, sebbene con un pixel count mediamente inferiore rispetto alla controparte Xbox One X.

Naturalmente, le prestazioni della modalità Blackout potrebbero migliorare con l'arrivo del gioco completo, che ricordiamo essere fissato per il 12 ottobre su PS4, Xbox One e PC.