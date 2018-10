COD Black Ops 4 Blackout: dove trovare gli elicotteri in Battle Royale

Nella modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4 si possono pilotare anche gli elicotteri, ottenendo un vantaggio non indifferente nel corso delle partite. In questa mini-guida vi spiegheremo dove trovarli, illustrando i relativi punti di spawn presenti sulla mappa.

Di seguito elenchiamo gli otto punti di spawn degli elicotteri disponibili nella mappa di Blackout:

Moli di carico : a sud dei Moli di carico, vicino al bordo del molo che si affaccia sulla costa meridionale.

: a sud dei Moli di carico, vicino al bordo del molo che si affaccia sulla costa meridionale. Cantiere : il Cantiere è uno dei luoghi ideali in cui trovare un elicottero a inizio partita. La piattaforma dell'eliporto si trova in alto, sul lato nord-est del grattacielo: potete raggiungerla in tempi relativamente brevi dopo la fase di atterraggio, all'inizio del match.

: il Cantiere è uno dei luoghi ideali in cui trovare un elicottero a inizio partita. La piattaforma dell'eliporto si trova in alto, sul lato nord-est del grattacielo: potete raggiungerla in tempi relativamente brevi dopo la fase di atterraggio, all'inizio del match. Ville : c'è un eliporto situato sul lato sud della zona, dietro il muro che circonda il perimetro degli edifici.

: c'è un eliporto situato sul lato sud della zona, dietro il muro che circonda il perimetro degli edifici. Raffineria : l'eliporto si trova nella parte più a sud della Raffineria, tra due gruppi di cilindri metallici di grandi dimensioni.

: l'eliporto si trova nella parte più a sud della Raffineria, tra due gruppi di cilindri metallici di grandi dimensioni. Poligono di tiro : vicino al Poligono di tiro ci sono due punti di spawn. Uno è vicino al ponte che conduce a Rivertown, mentre l'altro è in un'area recintata situata a sud del Poligono di tiro.

: vicino al Poligono di tiro ci sono due punti di spawn. Uno è vicino al ponte che conduce a Rivertown, mentre l'altro è in un'area recintata situata a sud del Poligono di tiro. Nuketown : il punto di spawn si trova nell'angolo nord-ovest dell'area. L'eliporto è posizionato alla fine della strada che si connette al percorso principale dell'isola.

: il punto di spawn si trova nell'angolo nord-ovest dell'area. L'eliporto è posizionato alla fine della strada che si connette al percorso principale dell'isola. Parco eolico: c'è un altro elicottero situato sul lato sud di Turbine, a est della curva nella strada principale.

Come è facile immaginare, gli elicotteri verranno contesi da tutti i giocatori che partecipano alla partita. Quando vi avvicinate a un punto di spawn, tenete sempre gli occhi aperti in vista di eventuali nemici presenti nei dintorni, assicurandovi che la zona sia libera. Ricordate che a bordo di un elicottero potete saltare di sotto in qualsiasi momento, utilizzando la tuta alare.

Per altri consigli sulla modalità Blackout, potete dare un'occhiata ai migliori punti di atterraggio da scegliere a inizio partita e alle zone in cui trovare gli Zombie. Infine non dimenticate di consultare la nostra Guida di Call of Duty Black Ops 4 alle modalità Zombie, Multiplayer e Blackout.