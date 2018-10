COD Black Ops 4 Blackout: dove trovare gli Zombie nella modalità Battle Royale

Oltre ad essere protagonisti di una modalità a loro dedicata, gli Zombie di Call of Duty Black Ops 4 sono presenti anche nella modalità Blackout ispirata ai Battle Royale. In questa mini-guida vi illustreremo i cinque punti della mappa in cui trovarli, con la possibilità di imbattersi in una cassa misteriosa.

Di seguito elenchiamo i cinque punti della mappa di Blackout in cui sono presenti gli Zombie.

Faro : situato a sud-ovest della mappa. Gli Zombie sono presenti all'interno della struttura: ripulite l'area, assicurandovi che non ci siano altri giocatori nei dintorni. La cassa misteriosa può apparire sulle scale che portano in cima al faro.

: situato a sud-ovest della mappa. Gli Zombie sono presenti all'interno della struttura: ripulite l'area, assicurandovi che non ci siano altri giocatori nei dintorni. La cassa misteriosa può apparire sulle scale che portano in cima al faro. Centro comunicazioni : gli zombie appariranno a nord-ovest della struttura, tentando di accerchiarvi. Eliminateli e salite la scale: qui potrete imbattervi nella cassa misteriosa, in cima all'edificio.

: gli zombie appariranno a nord-ovest della struttura, tentando di accerchiarvi. Eliminateli e salite la scale: qui potrete imbattervi nella cassa misteriosa, in cima all'edificio. Anvil Boxing Gym : a est della Torre fracking è presente la Anvil Boxing Gym. Entrate nella palestra, fate fuori i non morti e dirigetevi verso il centro del ring per trovare la cassa misteriosa.

: a est della Torre fracking è presente la Anvil Boxing Gym. Entrate nella palestra, fate fuori i non morti e dirigetevi verso il centro del ring per trovare la cassa misteriosa. Manicomio : gli Zombie compariranno all'interno dell'edificio. Ripulite la struttra e salite al secondo piano per cercare la cassa misteriosa.

: gli Zombie compariranno all'interno dell'edificio. Ripulite la struttra e salite al secondo piano per cercare la cassa misteriosa. Cimitero: a sud-est del Manicomio potete imbattervi in un cimitero con alcuni zombie presenti nei dintorni. Fate attenzione a non farvi circondare: eliminare i non morti vi garantirà una cassa misteriosa da aprire al centro della zona.

Una volta uccisi, i non morti lasciano cadere diversi oggetti utili come kit medici, accessori, munizioni o granate. Se avete la fortuna di imbattervi nella cassa misteriosa, potrete ottenere diverse ricompense speciali da sfruttare sul campo di battaglia (tra cui Ray Gun, Pistola Zweihandler, Armatura di livello 3 e Cymbal Monkey). Ricordate però una cosa. Sparare agli zombie può rivelare la vostra posizione agli altri giocatori, con tutti i rischi del caso: continuate a guardarvi intorno e prestate attenzione ai possibili avversari nei paraggi.

Per altri consigli sulla modalità Blackout, potete dare un'occhiata ai migliori punti di atterraggio da scegliere a inizio partita. Infine non dimenticate di consultare la nostra Guida di Call of Duty Black Ops 4 alle modalità Zombie, Multiplayer e Blackout.