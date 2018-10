COD Black Ops 4 Blackout: la mappa Battle Royale è 1.500 volte più grande di Nuketown

L'attesa per Call of Duty Black Ops 4 è ormai finita. Le novità per questo nuovo capitolo non mancano ma sicuramente quella che ha fatto più scalpore è stata l'introduzione della modalità Battle Royale con la mappa Blackout.

Playstation ha pubblicato un nuovo video in cui David Vonderhaar, direttore del design di Treyarch Studio, ha rivelato nuovi dettagli sulla nuova mappa Blackout. In termini di dimensioni, Vonderhaar ha dichiarato che la mappa è 1.500 volte più grande di quella di Nuketown. Sebbene la mappa di Nuketown non sia così grande ci offre un efficace termine di paragone.



Vonderhaar ha anche menzionato i vari modi in cui i giocatori possono spostarsi da un punto all'altro della mappa che sia a piedi o con i veicoli a disposizione. Sono state anche messe in evidenza alcune aree della mappa che saranno sicuramente le zone più frequentate nella maggior parte delle partite online. Non è un segreto che Treyarch abbia utilizzato alcune mappe dei capitoli precedenti per realizzare Blackout. Sarà molto facile ritrovare alcune sezioni di Nuketown, Raid o Stronghold.



Call of Duty Black Ops 4 è disponibile a partire da oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se non siete già impegnati a combattere contro gli altri giocatori o contro gli Zombie, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Call of Duty Black Ops 4.