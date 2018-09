COD Black Ops 4: Blackout potrebbe ospitare fino a 115 giocatori negli eventi speciali

Parlando ai microfoni di Game Informer, David Vonderhaar di Treyarch ha risposto a una serie di domande su Call of Duty Black Ops 4, confermando che il numero di giocatori da ospitare nella modalità di Blackout non è stato ancora stabilito. Questo potrebbe arrivare a 115 durante gli eventi speciali.

Come abbiamo visto durante la Beta di Blackout, il numero iniziale di giocatori era fissato a 80, venti in meno rispetto ai 100 utenti ospitati in altri Battle Royale come PUBG e Fortnite. Anche se la nuova modalità di Call of Duty Black Ops 4 ha ricevuto una buona accoglienza, una parte della community ha richiesto a gran voce di aumentare il numero di partecipanti in Blackout.

Treyarch ha risposto ai feedback aumentando il numero di giocatori da 80 a 88, così da velocizzare anche il ritmo delle partite. Stando alle parole di David Vonderhaar, comunque, al momento il numero definitivo non è stato ancora stabilito, e non è esclusa la possibilità che al lancio la modalità Blackout possa arrivare ad ospitare 100 utenti. Per concludere, Vonderhaar ha aggiunto che durante gli eventi speciali il numero di giocatori potrebbe allargarsi a 115.

Dal momento che la modalità Blackout verrà aggiornata regolarmente nel corso dei mesi, le cose potrebbero cambiare nel tempo in base ai feedback della community. Cosa ne pensate? Ricordiamo che Call of Duty Black Ops 4 sarà disponibile dal 12 ottobre su PS4, Xbox One e PC.