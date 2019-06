COD Black Ops 4: campagna cancellata, crunch time e altri retroscena sul gioco Treyarch

Un nuovo articolo di inchiesta di Jason Schreier di Kotaku ha svelato nuove scottanti informazioni legate allo sviluppo di Call of Duty Black Ops 4, il più recente capitolo della sotto-serie di Activision.

Stando a quanto apprendiamo dal lungo articolo pubblicato dai colleghi di Kotaku, Black Ops 4 è stato sviluppato in un contesto lavorativo alquanto tossico presente all'interno degli studi di Treyarch, storici autori della saga di Black Ops. A quanto pare una piaga sempre più diffusa (e smascherata) all'interno dell'industria videoludica, il crunch time, si è rivelata stata protagonista anche in questo caso.

Scopriamo infatti che, a differenza di quanto si sarebbe potuto credere, lo sparatutto è andato incontro ad uno sviluppo piuttosto turbolento, costellato da revamp dell'intero progetto e dall'aggiunta all'ultimo momento della modalità Blackout (la Battle Royale). Dovendo il gioco contare su un supporto continuo, inoltre, i programmatori hanno sofferto uno stress perpetuo che si è prolungato dall'inizio dei lavori fino ai giorni più recenti:

"Mi hanno detto che il crunch sarebbe terminato al lancio del gioco. Poi mi è stato detto dopo la pausa invernale. Poi mi hanno detto durante la stagione estiva", le dichiarazioni di uno sviluppatore anonimo. Sembra inoltre che gli sviluppatori, nonostante le disumane ore di lavoro, percepiscano uno stipendio esageratamente minore rispetto a quelli dei dirigenti più alti della compagnia (viene portato l'esempio del CFO di Treyarch), e che alcuni dipendenti, pur lavorando giorno e notte, non si qualifichino per ottenere dei bonus aggiuntivi perché qualificati in termini contrattuali come lavoratori part-time.

Viene inoltre riferito che i tester che hanno dato il proprio supporto nello sviluppo vengono ostracizzati dal resto del team: dispongono di un parcheggio a parte (lontano 10 minuti a piedi dalla sede), lavorano all'interno di stanze sovraffollate e completamente separate dalle altre, e non possono beneficiare della mensa a cui hanno accesso gli altri sviluppatori (viene loro concessa una semplice pausa e, a volte, raccolgono volgarmente ciò che avanza dal pasto degli altri dipendenti).

Come se non bastasse, scopriamo un ulteriore retroscena: il gioco, originariamente, conteneva una campagna 2v2, la cui trama avrebbe ripreso direttamente la conclusione di Black Ops 3. Rivelatasi poco soddisfacente, la campagna è stata scartata all'ultimo momento in favore della modalità Blackout. Una decisione presa in fretta e furia per mantenere alto il livello di contenuti e riuscire a lanciare il titolo entro il 12 ottobre ed anticipare di qualche giorno il lancio di Red Dead Redemption 2, che prevedibilmente avrebbe fagociato le vendite software in quel periodo dell'anno. Si spera, naturalmente, che tutti questi spiacevoli avvenimenti non si verifichino anche in Infinity Ward durante lo sviluppo del promettente COD Modern Warfare.