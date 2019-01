COD Black Ops 4, caos in Blackout: 100 utenti atterrano nell'ultimo cerchio!

Durante una delle migliaia di partite in Blackout che si disputano tutti i giorni, è successo qualcosa di davvero molto insolito e, allo stesso tempo, memorabile.

A causa di un bug, tutti e cento i giocatori partecipanti alla partita sono stati paracadutati all'interno dell'ultimo cerchio, ovvero quello meno esteso in assoluto e normalmente adibito ad ospitare solamente i pochi sopravvissuti nelle fasi finali dei match. Come potete video caricato dal Redditor bwg11, il caos che si è generato è stato di proporzioni epocali!

Molti giocatori sono morti a causa dello stesso cerchio - dopotutto, non è semplice atterrare in uno spazio così ristretto. Altri, invece, sono periti per degli attacchi corpo a corpo, poiché quasi tutti i giocatori erano privi di una arma da fuoco. Alcuni partecipanti hanno vissuto un momento di gloria dopo essersi impossessati di un veicolo ARAV, che hanno utilizzato per investire in maniera indiscriminata gli altri partecipanti.

Purtroppo (o per fortuna) quando il conteggio dei giocatori è sceso intorno a 40, sono apparsi dei fenomeni di lag e, pochi istanti dopo, la connessione si è definitivamente interrotta. Non sono ancora note le cause di quanto accaduto. Con tutta probabilità è stato provocato da un bug, ma qualcuno ha avanzato l'ipotesi che possa essersi trattato di una sorta di stress test da parte di Treyarch. Ciò che è certo, è che questa partita non verrà dimenticata facilmente da coloro che hanno avuto modo di viverla!

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che molto presto verrà introdotta una nuova e più chiara interfaccia per il looting in Blackout, studiata appositamente per coloro che giocano con il controller.