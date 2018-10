COD Black Ops 4: come salire velocemente di livello nella modalità multiplayer

Come visto nei precedenti capitoli della serie, in Call of Duty Black Ops 4 si possono ottenere nuove ricompense salendo di grado nella modalità multiplayer. Di seguito vi daremo alcuni consigli utili per dominare le partite e salire di livello più velocemente.

Iniziate a giocare in Team Deathmatch , prendendo confidenza con le meccaniche di gioco, prima di passare alle modalità più complesse.

, prendendo confidenza con le meccaniche di gioco, prima di passare alle modalità più complesse. Le mod possono migliorare significativamente le prestazioni di un'arma. Sfruttate quelle che potenziano i danni e la velocità, aumentando le vostre probabilità di vincere le partite.

possono migliorare significativamente le prestazioni di un'arma. Sfruttate quelle che potenziano i danni e la velocità, aumentando le vostre probabilità di vincere le partite. Mettetevi alla prova con i vari Specialisti , sperimentando le loro abilità specifiche in combattimento. Trovate quelli più adatti al vostro stile di gioco, sfruttandone le caratteristiche per ribaltare l'esito di uno scontro.

, sperimentando le loro abilità specifiche in combattimento. Trovate quelli più adatti al vostro stile di gioco, sfruttandone le caratteristiche per ribaltare l'esito di uno scontro. Battery è uno specialista efficace ed equilibrato, perfetto per muovere i primi passi nella modalità multiplayer di Call of Duty Black Ops 4. Da non sottovalutare la potenza delle sue granate a grappolo.

è uno specialista efficace ed equilibrato, perfetto per muovere i primi passi nella modalità multiplayer di Call of Duty Black Ops 4. Da non sottovalutare la potenza delle sue granate a grappolo. Presta attenzione alle Medaglie e provate a completarle per guadagnare punti PE extra, così da salire di livello più velocemente.

e provate a completarle per guadagnare punti PE extra, così da salire di livello più velocemente. In genere le modalità Harpoint e Dominio permettono di guadagnare più punti PE rispetto alle altre.

e permettono di guadagnare più punti PE rispetto alle altre. Gli assist danno gli stessi punti ottenuti con le uccisioni, quindi non esitate a taggare i nemici per farli eliminare dai compagni di squadra.

danno gli stessi punti ottenuti con le uccisioni, quindi non esitate a taggare i nemici per farli eliminare dai compagni di squadra. Usate le vostre abilità Specialista ogni volta che potete, ottenendo ulteriori punti PE bonus.

ogni volta che potete, ottenendo ulteriori punti PE bonus. Black Ops 4 ha introdotto la cura manuale, assicuratevi di utilizzarla per recuperare la vostra salute dopo uno scontro a fuoco.

Se invece volete qualche consiglio per la modalità Blackout ispirata ai Battle Royale, vi suggeriamo di dare un'occhiata ai migliori punti di atterraggio da scegliere a inizio partita. Infine non dimenticate di consultare la nostra Guida di Call of Duty Black Ops 4 alle modalità Zombie, Multiplayer e Blackout.