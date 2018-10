COD Black Ops 4: come usare la tuta alare nella modalità Blackout

Dopo avervi parlato dei migliori punti di atterraggio della modalità Blackout di Call of Duty Black Ops 4, in questa mini-guida vi spiegheremo come utilizzare la tuta alare nel resto della partita, sfruttandola per spostarsi rapidamente all'interno della mappa.

Come in tutti i Battle Royale, ogni match di Blackout inizia con l'atterraggio dei giocatori su un determinato punto della mappa. In questa modalità di Call of Duty Black Ops 4, inoltre, avremo la possibilità di utilizzare la tuta alare anche nel resto della partita, sfruttandola per lanciarci dai punti più alti della mappa.

Per usare la tuta alare all'inizio del match, premete il tasto X su PS4, il pulsante A su Xbox One o il tasto F su PC durante la caduta libera, dopo esservi lanciati dall'elicottero. Se invece volete utilizzarla nel resto della partita, allora sarà necessario raggiungere un punto abbastanza elevato della mappa, come il grattacielo del Cantiere o il ponte vicino alla Diga.

Dopo aver raggiunto una posizione abbastanza elevata, correte fino al bordo del precipizio e tenete premuto il tasto del salto mentre vi lanciate di sotto. Durante la caduta, la tuta alare si aprirà automaticamente per consentirvi di atterrare senza subire danni.

Ricordate che la tuta alare verrà utilizzata solo ad alta quota, e che pertanto non funzionerà su tutti gli edifici di Blackout. Quando possibile, cercate sempre di sfruttare la tuta alare per raggiungere rapidamente alcuni punti della mappa, oppure per fuggire da una situazione pericolosa.

