COD Black Ops 4: i dataminer scoprono nuove varianti di mappe multiplayer

I dataminer del nuovo aggiornamento di Call of Duty: Black Ops 4 hanno scoperto degli evidenti indizi che suggeriscono come Treyarch sia al lavoro per introdurre delle nuove varianti di mappe nell'offerta multiplayer dell'ultimo kolossal sparatutto di Activision.

Provando a setacciare i file contenuti all'interno dell'update di Black Ops 4 dedicato, tra le altre cose, all'auto-arrampicata, gli istancabili dataminer hanno infatti scovato delle porzioni di codice relative a due versioni alternative delle mappe multiplayer Firing Range e Seaside.

Le immagini estrapolate dai file dell'ultimo aggiornamento mostrerebbero infatti le due ambientazioni in versione notturna e "piovosa", un chiaro indizio del ritorno degli eventi stagionali che hanno contraddistinto la vita digitale degli utenti dei precedenti capitoli della saga di Call of Duty. Non sappiamo, però, se tali porzioni di codice siano o meno riferite a un imminente update con sfide a tema e attività stagionali o se, al contrario, riguardino delle idee accantonate dagli sviluppatori.

I curatori del canale YouTube di NerosCinema sono persino riusciti a ricavarne un video di gioco, che però preferiamo non riportarvi direttamente (ma solo tramite il link che trotare in calce alla notizia) per non incappare in fastidiosi spoiler.

Se siete dei grandi appassionati di sparatutto in prima persona, vi consigliamo di partecipare all'ultimo sondaggio di Everyeye.it dedicato proprio al confronto tra Call of Duty: Black Ops 4 e Battlefield V, i due grandi contendenti allo scettro di miglior FPS (Forsaken permettendo) ai prossimi The Game Awards in programma per il 7 dicembre.