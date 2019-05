COD Black Ops 4: l'Edizione Vendetta di Spectre è disponibile

Se siete indecisi sull'acquisto di Call of Duty: Black Ops 4 potete approfittare dell'uscita di una nuova versione del gioco chiamata Edizione Vendetta di Spectre.

Il pacchetto, che ha fatto il proprio debutto in occasione della nuova stagione di Black Ops 4, vi permette di avere accesso immediato ai seguenti contenuti:

Call of Duty: Black Ops 4 (include multigiocatore classico, modalità Zombi e Blackout)

Starter Pack Ascesa di Spectre contenente tutto il nuovo equipaggiamento dell'Operazione

Completo specialista per tutti gli Specialisti

Gesto esclusivo

Biglietto da Visita, Emblema, Adesivo e Marchio ispirati all'iconico teschio di Call of Duty: Black Ops 4

Il bundle può essere acquistato al momento esclusivamente sul PlayStation Store al prezzo di 69,99 euro. Non è da escludere che nel corso dei prossimi giorni possa arrivare anche su PC e Xbox One, dove i contenuti aggiuntivi come eventi e stagioni arrivano con 7 giorni di ritardo.

Per scoprire maggiori dettagli sulla stagione vi invitiamo a leggere la recensione di Operazione Ascesa di Spectre a cura del nostro Alessandro Bruni. Vi ricordiamo inoltre che su PC è possibile acquistare la Battle Edition di Black Ops 4 a soli 9 euro grazie all'Humble Monthly Bundle di giugno.