COD Black Ops 4: l'evento Days of Summer è appena iniziato

A pochissimi giorni dall'annuncio del nuovo Call of Duty Modern Warfare, reboot di uno dei capitoli più amati della serie, Activision ha dato il via all'evento estivo di COD Black Ops 4, intitolato Days of Summer.

Per celebrare l'evento, gli sviluppatori hanno incluso nel nuovo aggiornamento una mappa per il multiplayer classico, Grind, completamente gratuita anche per i giocatori che non possiedono il Season Pass. Tra le altre novità dei Days of Summer troviamo la modalità Ground War di Blackout e i soliti oggetti per la personalizzazione che potrete sbloccare avanzando di livello nel Mercato Nero. Al momento l'evento è disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e, come al solito, i giocatori PC e Xbox One dovranno attendere il prossimo martedì 11 giugno 2019 per poter accedere ai nuovi contenuti.

Prima di lasciarvi al trailer dell'evento, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate l'anteprima di COD Modern Warfare, che abbiamo avuto l'onore di provare in esclusiva italiana. Pare inoltre che in Modern Warfare non ci saranno microtransazioni al lancio e che i Call of Duty Points potranno essere spesi solo in un secondo momento. Sapevate che Modern Wafare supporterà il cross-play e che il matchmaking terrà conto del sistema di controllo utilizzato?