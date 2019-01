COD Black Ops 4: in arrivo una nuova interfaccia per il looting in Blackout

David Vonderhaar, studio design director di Call of Duty: Black Ops 4, ha fatto sapere che Treyarch è al lavoro su una nuova interfaccia per il looting nella modalità battle royale Blackout, rivolta in maniera specifica a tutti coloro che utilizzano un controller.

Attualmente, i giocatori che intendono recuperare degli oggetti da una scorta sono costretti a visualizzarli singolarmente per decidere cosa prendere e cosa no con il tasto X/Quadrato. A detta di molti, si tratta di un sistema piuttosto scomodo, che non offre una visuale d'insieme di tutti gli oggetti ottenibili e che fa perdere istanti preziosi durante le partite.

La nuova interfaccia sulla quale è al lavoro il team è più simile a quella impiegata per mouse/tastiera, e prevede 2 righe e 5 colonne, per un totale di ben 10 oggetti visualizzabili in un colpo solo. Tramite i bumper dorsali (LB/RB e L1/R1) è inoltre possibile scorrere tra differenti pagine. Trovate un'anteprima di questo nuovo sistema nell'immagine allegata in calce alla notizia. Vonderhaar ha inoltre dichiarato che il team sta prendendo in considerazione anche un'interfaccia con 3 righe e 5 colonne, che porterebbe a ben 15 il numero di oggetti visibili. Questa soluzione, tuttavia, occuperebbe una porzione di schermo maggiore, ed è attualmente in corso di valutazione.

Lo sviluppatore non ha fornito informazioni su quando verrà effettivamente implementata la nuova interfaccia nel gioco. In ogni caso, a meno che non vengano riscontrati bug di rilievo durante la fase di testing, è probabile che il suo debutto avverrà nel prossimo futuro. Ricordiamo che Call of Duty: Black Ops 4 è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC.