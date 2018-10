COD Black Ops 4 in diretta su Twitch il 15 ottobre con Multiplayer, Battle Royale e Zombie

Inizia una nuova settimana e la programmazione di Everyeye Live riprende regolarmente, quest'oggi con due appuntamenti interamente dedicati a Call of Duty Black Ops 4, il nuovo sparatutto Activision arrivato lo scorso venerdì nei negozi.

Sono due gli appuntamenti previsti per oggi:

Ore 17:00 Call of Duty Black Ops Zombie

Ore 21:00 Multiplayer e Battle Royale in compagnia di RNade_

Una buona occasione per vedere in azione tutte le principali modalità dello shooter di Treyarch e imparare nuove tecniche per, su Everyeye.it trovate inoltre la guida di Call of Duty Black Ops 4 , con consigli utili e strategie per iniziare.

Come sempre vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale Twitch ufficiale per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni. Vi ricordiamo anche che è necessario iscriversi al canale per poter interagire via chat con la redazione e la community. Vi aspettiamo numerosi!