COD Black Ops 4: la mappa Alcatraz arriva domani nella modalità Blackout

Oggi Treyarch e Activision hanno pubblicato un trailer di Alcatraz, una nuova mappa di Blackout - la battle royale di Call of Duty: Black Ops 4 - che verrà lanciata domani 2 aprile per tutti i giocatori di PlayStation 4. Sulle altre piattaforme sarà resa disponibile successivamente.

La nuova mappa di Blackout Alcatraz è ambientata in un'isola nebbiosa e vanta una grande varietà di ambientazioni, tra i quali è compresa la grande prigione in cima alla collina. La mappa richiede nuove strategie e tattiche: i giocatori dovranno prepararsi ad affrontare sia combattimenti ravvicinati che combattimenti a lungo raggio in ambienti esterni, mentre dovranno fare di tutto, assieme ai propri compagni, per portare la propria squadra alla vittoria.

Alcatraz andrà ad affiancare la mappa originale di Blackout, in questo modo i giocatori potranno scegliere due mappe distinte tra le quali scegliere prima di lanciarsi. Per l'occasione, Treyarch e Activision hanno pubblicato il trailer di presentazione che potete ammirare in cima a questa notizia. Prima di salutarvi, ne approfittiamo per ricordarvi sono state rese disponibili le nuove ricompense di Twitch Prime. Proseguono, intanto, le polemiche sulle microtransazioni di Call of Duty: Black Ops 4.