COD Black Ops 4: mappa Nuketown in arrivo gratis a novembre, nuovi specialisti a dicembre

Lo sviluppatore Treyarch ha diffuso i primi dettagli sul supporto post-lancio di Call of Duty Black Ops 4, confermando che il gioco riceverà diversi contenuti gratuiti come la mappa multiplayer Nuketown, in arrivo a novembre. A dicembre, invece, sarà il turno dei nuovi operatori.

Dopo il debutto fissato per il 12 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC, Call of Duty Black Ops 4 verrà costantemente aggiornato con una serie di nuovi contenuti gratuiti e a pagamento, andando ad arricchire il comparto multiplayer, la modalità Zombie e la modalità Blackout.

A novembre tutti gli utenti di Black Ops 4 potranno scaricare gratuitamente Nuketown, una nuova versione dell'omonima mappa più volte riproposta nei vari capitoli della serie. A partire da dicembre, invece, Treyarch inizierà a rendere disponibili i nuovi operatori, consentendo agli utenti di personalizzare ulteriormente il proprio stile di gioco.

Lo sviluppatore ha promesso l'arrivo di diversi aggiornamenti anche per Blackout, la nuova modalità ispirata ai Battle Royale, con l'obiettivo di espanderla e diversificarla nel corso dei mesi. Come visto in titoli come Fortnite e PUBG, inoltre, anche Blackout riceverà una serie di eventi a tempo con modalità e varianti di gioco inedite.

Ricordiamo che Call of Duty Black Ops 4 sarà disponibile dal 12 ottobre su PS4, Xbox One e PC.