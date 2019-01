COD Black Ops 4: modifiche a Multiplayer, Zombie e Blackout con la prossima patch

Treyarch ha fornito i primi dettagli sull'aggiornamento 1.11 di Call of Duty: Black Ops 4 previsto per la prossima settimana, che interverrà su tutte e tre le componenti dello sparatutto in prima persona.

Per quanto riguarda Blackout, verrà finalmente introdotta la nuova interfaccia per il looting su console, che renderà più agevole il recupero degli oggetti dalle scorte. Saranno attivate anche due playlist a tempo limitato, ma gli sviluppatori non hanno fornito maggiori dettagli al riguardo. Nella modalità Multigiocatore le mappe Elevation e Madagascar del Black Ops Pass verranno finalmente inserite nella rotazione completa. Treyarch ha promesso che le future mappe entreranno in rotazione non appena verranno rese disponibili.

Zombies ospiterà l'evento celebrativo 115 Day, durante il quale sarà attivo il raddoppio dei punti esperienza per i giocatori, dei punti esperienza delle armi e del Nebulum Plasma. Per l'occasione verrà aggiunto un set di 30 sfide chiamato Gauntlets, con regole uniche per ogni round. Infine, segnaliamo che entro la fine di gennaio debutterà la modalità classificata League Play, che strizza l'occhio ai giocatori più competitivi. Maggiori dettagli al riguardo verranno forniti nelle prossime settimane.