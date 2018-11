COD Black Ops 4: Nuketown su One e PC; ricompense doppie in tutte le modalità

Questa settimana si rivelerà decisamente ricca per tutti i giocatori di Call of Duty: Black Ops 4. Dalle ore 19:00 di domani 21 novembre al medesimo orario di lunedì 26 novembre sarà attivo l'evento Quad Feed su tutte le piattaforme.

Durante i giorni programmati sarà attivo un quadruplo bonus: i giocatori potranno ottenere il doppio dei punti esperienza nelle modalità Multigiocatore e Zombies, il doppio dei meriti in Blackout, il doppio del Tier Boost in Multigiocatore e Blackout e il doppio del Nebulum Plasma in Zombies. Incentivi più che validi per spingere la community ad affollare i server di gioco.

Oggi 20 novembre la mappa gratuita Nuketown, già disponibile da una settimana su PlayStation 4, debutta ufficialmente su Xbox One e PC. Questa nuova iterazione della celebre location è ambientata in una cittadina Russia ricoperta di neve, in pieno clima da Guerra Fredda. Per l'occasione è stata attivata anche una playlist dedicata. Sempre su Xbox One e PC, quest'oggi prende il via un'invasione zombie sull'Isola di Nuketown della modalità Blackout su Xbox One e PC.

Cogliamo l'occasione per ricordare che l'ultima patch di Call of Duty Black Ops 4 ha depotenziato Ajax, che era reputato fin troppo potente da parte della maggior parte dei giocatori.