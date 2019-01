COD Black Ops 4: la nuova modalità di Blackout permette di rientrare in partita

Treyarch ha lanciato una nuova modalità a tempo limitato in Blackout - la componente battle royale di Call of Duty: Black Ops 4 - denominata Down But Not Out. Al momento risulta attiva esclusivamente su PlayStation 4: come molti altri contenuti per il gioco, arriverà su Xbox One e PC con una settimana di ritardo, ovvero il 23 gennaio.

In questa modalità, affrontabile esclusivamente in squadra, i giocatori eliminati possono rientrare in partita dopo ogni collasso se c'è almeno un membro del proprio team ancora in vita. Si tratta di un'opportunità inedita per Blackout, che mira a rendere le partite ancor più avvincenti, specialmente nell'ultimo cerchio. Su PlayStation 4 rimarrà disponibile fino al 30 gennaio.

La modalità a tempo limitato Down But Not Out è solo una delle novità introdotte ieri con l'aggiornamento 1.11 di Call of Duty: Black Ops 4. In Blackout ha finalmente fatto il suo debutto la nuova interfaccia per la raccolta degli oggetti, molto più funzionale rispetto alla precedente, mentre nel le mappe Elevation e Madagascar sono state finalmente inserite nella rotazione nel Multigiocatore. In Zombies è iniziato l'evento celebrativo 115 Day, che prevede il raddoppio dei punti esperienza per i giocatori, dei punti esperienza delle armi e del Nebulum Plasma.

Segnaliamo, infine, che stasera inizierà la settimana di prova gratuita di Blackout: la componente battle royale potrà essere giocata liberamente da tutti i giocatori fino al 24 gennaio.