COD Black Ops 4: la nuova patch riduce la frequenza della mappa Arsenal Sandstorm

Arsenal Sandstorm, una variante della mappa Arsenal funestata da una tempesta di sabbia, è una delle meno amate in assoluto dai giocatori di Call of Duty: Black Ops 4. Se rientrate anche voi tra i non-fan, abbiamo una buona notizia: Treyarch ha pubblicato una nuova patch che riduce la sua frequenza di comparsa nella rotazione delle mappe!

Stando a quanto dichiarato dalla compagnia, la decisione è stata presa sulla base dei dati raccolti e del feedback ricevuto dai giocatori. La comunità non sembra gradire particolarmente la scarsa visibilità dell'arena introdotta lo scorso aprile, che rallenta il gameplay e costringe ad usare il visore termico in più di una circostanza. In aggiunta a ciò, gli sviluppatori hanno introdotto una playlist Multigiocatore interamente incentrata sulla mappa Nuketown, hanno annunciato il ritorno della modalità Close Quarter Frenxy in Blackout per il 28 maggio e hanno dato il via ad un weekend Quad Feed, che permette di ottenere il doppio delle ricompense in tutte le modalità.

Cosa ne pensate della decisione presta da Treyarch? Call of Duty: Black Ops 4, ricordiamo, è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Proseguono, intanto, i rumor sul prossimo capitolo della serie, che secondo molti sarà un nuovo Modern Warfare. Ciò che è certo, è che Call of Duty 2019 sarà all'E3 Coliseum, pertanto non manca molto al reveal ufficiale.