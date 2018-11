COD Black Ops 4: un nuovo hotfix permette di disabilitare l'auto-arrampicata

Due giorni fa Call of Duty: Black Ops 4 ha ricevuto un importante aggiornamento che ha dato il via all'evento Quad Feed e ha introdotto Nuketown su Xbox One e PC. Nelle ore successive gli sviluppatori di Treyarch hanno però lanciato anche un hotfix, che permette di disabilitare l'auto-arrampicata.

Normalmente, quando i giocatori si trovano vicino ad una parete scalabile, il tasto salto dà automaticamente il via all'animazione dell'arrampicata. Questo automatismo, tuttavia, non ha incontrato il favore di tutti i giocatori: nelle azioni più concitate, molti di essi si ritrovavano a scalare una parete anche senza volerlo.

Per questo motivo, è stata introdotta un'opzione che permette di disabilitare l'auto-arrampicata, così gli utenti saranno liberi di scegliere se tenerla attiva o meno. A conti fatti si tratta di un problema minore, ma fa incredibilmente piacere vedere che Treyarch abbia ascoltato la sua community fornendo loro la liberà di scelta.

Call of Duty: Black Ops 4, disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, a ottobre ha battuto Red Dead Redemption 2 diventando il titolo più venduto negli Stati Uniti d'America. Intanto, continuano le polemiche legate ai prezzo del Fall Firearms Pack, giudicato troppo alto.