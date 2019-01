COD Black Ops 4: il nuovo update introduce le sfide Ambush in Blackout

Festeggiato il decimo anno di predominio commerciale sugli altri franchise videoludici, Activision e gli autori di Treyarch rimpolpano di contenuti l'universo sparatutto di Call of Duty: Black Ops 4 con il nuovo aggiornamento pubblicato quest'oggi, 29 gennaio, su PlayStation 4 e Xbox One e previsto a breve su PC.

Oltre all'immancabile sequela di interventi minori volti a stabilizzare il netcode delle attività competitive e degli hotfix per superare i bug e i glitch riscontrati dagli utenti, l'ultimo update di Black Ops 4 apre le porte alla modalità Ambush, una sfida a tempo da svolgersi all'interno della gigantesca arena battle royale di Blackout.

Chi parteciperà ad Ambush potrà accedere a una limitata selezione di equipaggiamenti: l'arsenale a disposizione comprenderà infatti i soli fucili di precisione e le armi corpo a corpo, una scelta operata da Treyarch che spingerà gli appassionati a variare costantemente la propria strategia di attacco tra combattimento ravvicinato e da lunghissima distanza per sopperire alla mancanza dei fucili automatici.

All'interno dell'update 1.12 troviamo poi un sensibile depotenziamento delle armature per tutte le modalità multiplayer: la protezione fornita da queste ultime, infatti, è stata ridotta per i colpi inferti dalle pallottole nemiche e addirittura azzerata per i danni arrecati dalle esplosioni e dagli attacchi corpo a corpo. Anche la riparazione delle corazze sarà più difficile in virtù dell'aumento della quantità di pezzi richiesti per effettuarne il ripristino alle condizioni originarie.

Non meno importanti sono poi le modifiche compiute sulle mimetiche speciali (sbloccabili anche in Blackout) e sulle Granate, ad esempio con la riduzione dei danni inflitti dalle bombe a grappolo e dall'aumento del tempo necessario per la detonazione di tutte le tipologie di granate.

In calce alla notizia trovate il link da cui potete consultare per intero il changelog ufficiale del nuovo update di Call of Duty: Black Ops 4 appena pubblicato su PS4 e Xbox One e pianificato per i prossimi giorni su PC.