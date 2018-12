COD Black Ops 4: il nuovo video diario ripercorre la storia di Nuketown

Gli autori di Treyarch inaugurano la nuova serie di video diari di sviluppo di Call of Duty: Black Ops 4 ripercorrendo la storia di Nuketown, una delle mappe multiplayer più iconiche della serie sparatutto targata Activision.

Entrata in pianta stabile nella rotazione delle ambientazioni in rete del comparto multiplayer di tutti i capitoli Black Ops della saga FPS di Call of Duty dall'ormai lontano 2010, la mappa Nuketown è certamente una delle più eccentriche e riconoscibili di tutta la serie.

Con le sue villette dai colori sgargianti, i nostalgici arredamenti anni '50 e le fredde luci dei bunker antiatomici a illuminare i roseti in fiore dei giardini padronali, lo scenario di Nuketown ha saputo attrarre a sé le critiche più feroci e gli elogi più sperticati degli appassionati e della critica per le sue ridotte dimensioni, per un layout volutamente "confusionario" e per un aspetto estetico inconfondibile.

Nel video confezionato dagli autori californiani possiamo così ripercorrere le tappe del faticoso processo creativo che ha portato alla realizzazione di questa controversa ambientazione, il tutto raccontato dalla viva voce di Adam Hoggatt, il creatore dell'originaria Nuketown e delle sue iterazioni successive.

Prima di lasciarvi in compagnia dei ragazzi di Treyarch e del primo video Declassified dedicato alla storia della mappa Nuketown, quindi, ricordiamo a chi ci segue che l'universo Zombie di Black Ops 4, il modulo battle royale Blakout e la dimensione multiplayer competitiva "classica" sono attualmente immerse nelle sfide di Operazione Zero Assoluto. L'evento invernale a tema natalizio è già iniziato su PlayStation 4 e partirà il 18 dicembre su PC e Xbox One.