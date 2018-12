COD Black Ops 4: Operation Absolute Zero e il Multiplayer Pack arrivano su PC e Xbox One

Treyarch ha pubblicato la nuova patch per le versioni PC Windows 10 e Xbox One di Call of Duty: Black Ops 4, il più recente capitolo della sotto-serie sparatatutto in prima persona di Activision.

Con questo nuovo aggiornamento, dopo aver atteso una settimana in più rispetto ai giocatori PS4, anche i possessori di PC e della console Microsoft possono finalmente godersi i contenuti inclusi in Operation Absolute Zero, un add-on gratuito che introduce il nuovo specialista Zero, un'espansione della mappa della modalità Blackout, e altro ancora. Oltre a questo, è disponibile ora anche il primo Multiplayer Pack del gioco (anch'esso arrivato in anticipo su PS4), facente parte del Black Ops Pass e inclusivo di due nuove mappe multiplayer e di una modalità zombie inedita.

In aggiunta, il team di sviluppo ha confermato di aver introdotto alcuni fix tecnici, che andranno a ribilanciare le abilità dell'Operatore Zero e a cambiare il modo in cui vengono sbloccati outfit ed oggetti all'interno della modalità Blackout.

Ricordiamo ai lettori che Call of Duty Black Ops 4 è disponibile ora su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Un video diario pubblicato da Treyarch ha ripercorso tutta la storia dell'iconica mappa di Nuketown. Per ulteriori dettagli sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Recensione.