COD Black Ops 4: Operazione Apocalisse Z disponibile su PS4, tutte le novità

Come promesso, nelle scorse Activision e Treyarch hanno reso disponibile il nuovo aggiornamento di Call of Duty: Black Ops 4, Operazione Apocalisse Z, su PlayStation 4. Le novità sono molteplici e coinvolgono tutte le componenti della produzione. Come di consueto, i giocatori Xbox One e PC dovranno attendere una settimana in più.

Tanto per cominciare, nella modalità Multigiocatore ha fatto il suo debutto Reaper, un robot da guerra sperimentale armato della mitragliatrice pesante Scythe, che produce un effetto di sbarramento sui nemici che prende di mira, e dotato di Radar Shroud, un jammer versatile utilizzabile per impedire ai nemici di usare le informazioni della mini-mappa quando si trovano entro la sua portata.

I proprietari del Black Ops Pass dispongono ora di tre mappe multigiocatore aggiuntive, due a tema zombie e una proveniente dal primo Black Ops in versione rimaneggiata: Der Schatten, un villaggio situato all'ombra del castello Griffin (da “Der Eisendrache”), dove un robot gigante ha subito una perdita di elemento 115; Remnant, un museo situato nelle paludi della Louisiana che ha recentemente acquistato una singolare reliquia del passato ancora assetata di sangue; Havana, una mappa originale di Black Ops in cui la Guerra Fredda ha generato scompiglio in una città in preda alla rivoluzione.

I giocatori di Blackout, dal canto loro, devono dire addio al cielo limpido e soleggiato per dare il benvenuto ad uno scenario che prelude all'apocalisse zombi. Le modifiche ambientali di Blackout e i segreti Zombi sono suddivisi in due tipi di mappe: la playlist Quad a tempo limitato Haunting Fog e le modalità principali di Blackout (Solo, Duo, Quad). La prima presenta una nebbia che influisce sull'azione di gioco, costringendo i giocatori a inventare nuove strategie per raggiungere la missione finale Collapse. Le mappe principali di Blackout, invece, includeranno temi di ispirazione Zombi, ma senza la nebbia.

I possessori del Black Ops Pass possono inoltre accedere al penultimo capitolo della storia Aether nella nuova esperienza Zombi Alpha Omega. Per la prima volta, potranno giocare sia nei panni dei personaggi Primis che Ultimis. In calce trovate uno schema riassuntivo con i principali contenuti introdotti, mentre per una panoramica ancor più approfondita vi rimandiamo al blog ufficiale di Activision.