COD Black Ops 4: l'Operazione Dark Divide arriva su PS4 la prossima settimana

È un periodo ricco di sorprese per tutti i videogiocatori particolarmente legati alla celebre serie di Call of Duty, che offre diverse novità all'orizzonte.

Tra queste ultime, figura anche il prossimo arrivo di nuovi contenuti per Call of Duty: Black Ops 4. A confermare la notizia è l'account Twitter ufficiale della saga, che ha pubblicato un cinguettio appositamente dedicato. Come potete verificare nel Tweet disponibile in calce a questa news, infatti, il team di sviluppo ha annunciato l'imminente arrivo nel gioco di un'ulteriore Operazione. Battezzata come "Operation Dark Divide", quest'ultima si appresta a debuttare all'interno di Call of Duty: Black Ops 4.

Il contenuto sarà disponibile per gli utenti Sony a partire dalla prossima settimana. La pubblicazione di Operation Dark Divide su PlayStation 4 è infatti fissata per il prossimo lunedì 23 settembre. A seguire, la nuova Operazione approderà anche nelle altre versioni di Call of Duty: Black Ops 4, su Xbox One e PC. Ad ora, Treyarch non ha offerto molti dettagli su quelli che saranno i contenuti di Operation Dark Divide. Nella clip allegata al cinguettio di annuncio possiamo tuttavia osservare una serie di personaggi pronti ad affrontarsi: curiosi di saperne di più?



Nell'attesa, vi ricordiamo che avrà presto inizio una seconda sessione di Beta di COD Modern Warfare, che includerà una modalità Groud War 32v32.