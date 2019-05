COD Black Ops 4: Operazione Spectre Rising disponibile su PS4, tutte le novità

Come promesso, nella serata del 30 aprile Activision e Treyarch hanno ufficialmente dato il via all'Operazione Spectre Rising su PlayStation 4, una nuova stagione di contenuti che ha portato con sé moltissime novità. Il debutto su Xbox One e PC è invece previsto per il 6 maggio.

La nuova operazione, tanto per cominciare, ha introdotto il nuovo specialista Spectre nella modalità Multigiocatore, giunto direttamente da Black Ops 3. È un assassino silenzioso, letale a corto raggio grazie alla sua katana (attivando l'abilità Shadow Blade la visuale passa in terza persona incrementando il campo della visuale) e capace di mascherare i suoi movimenti con la Granata Fumogena. Le novità nel Multigiocatore non terminano qui. Il 3 maggio debutterà la nuova modalità Prop Hunt, nella quale i giocatori dovranno nascondersi nell'ambientazione ed evitare di essere scoperti dai nemici, mentre i possessori del Black Ops Pass possono ora giocare in tre nuove mappe: Masquerade, Artifact e WMD. Prossimamente verrà inserita anche la modalità Cattura la Bandiera.

La mappa di Blackout ha subito alcuni importanti cambiamenti. La diga è stata distrutta e l'acqua ha inondato il territorio circostante dando forma alla nuova area Wetworks. Alcatraz, invece, è stata leggermente modificata al fine di migliorarne il gameplay. In Blackout, inoltre, è stata introdotta la nuova modalità Bounty Hunter (presto arriverà anche Ground War) e sono apparsi diversi personaggi inediti, ovvero Uncle Frank (per i possessori del Pass), Misty, Sergei, Sarah Hall, Blackjack e David Mason.

In Zombies hanno fatto il loro debutto due nuovi Gauntlets: Super Blood Wolf Moon nell'episodio Dead of the Night e Labours of Hercules in Ancient Evil. In aggiunta, sono state introdotte le classifiche degli amici in Gauntlet e la funzionalità di rifornimento degli Elisir Classici.

Per scoprire nel dettaglio tutti gli altri (e innumerevoli) cambiamenti applicati, vi consigliamo di consultare il dettagliato changelog ufficiale della patch. Il cima alla notizia, invece, trovate il trailer della nuova operazione.